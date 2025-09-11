США увязали торговую сделку с Индией с отказом от российской нефти

США могут заключить торговую сделку с Индией, как только она прекратит покупать нефть у России.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Лютник рассказал, что торговые отношения с Индией - это вопрос, на котором он сосредоточен больше всего.

"Ну, мы разберемся с Индией (речь о заключении торговой сделки - ред.)", - сказал он, уточнив, что для этого она должна будет перестать покупать российскую нефть.

Лютник также анонсировал "крупную сделку" с Тайванем, а также торговое соглашение со Швейцарией.

По словам министра торговли, США также заключили торговую сделку с Южной Кореей, но в Вашингтоне посмотрят, выполнит ли Сеул все формальности.