США увязали торговую сделку с Индией с отказом от российской нефти

Четверг 11 сентября 2025 21:02
США увязали торговую сделку с Индией с отказом от российской нефти Фото: Говард Лютник, министр торговли США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США могут заключить торговую сделку с Индией, как только она прекратит покупать нефть у России.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лютник рассказал, что торговые отношения с Индией - это вопрос, на котором он сосредоточен больше всего.

"Ну, мы разберемся с Индией (речь о заключении торговой сделки - ред.)", - сказал он, уточнив, что для этого она должна будет перестать покупать российскую нефть.

Лютник также анонсировал "крупную сделку" с Тайванем, а также торговое соглашение со Швейцарией.

По словам министра торговли, США также заключили торговую сделку с Южной Кореей, но в Вашингтоне посмотрят, выполнит ли Сеул все формальности.

Тарифы против Индии

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп ввел 50% тарифы против Индии.

Американский лидер объяснил свое решение тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть в очень больших объемах. Это фактически финансирует военную машину РФ.

Вчера, 10 сентября, Трамп рассказал, что Индия и США договорились о переговорах насчет заключения торговой сделки.

Также он анонсировал переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди в ближайшие недели.

