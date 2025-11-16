ua en ru
У США потрапив в аварію кортеж Венса: що відомо

Неділя 16 листопада 2025 18:45
У США потрапив в аварію кортеж Венса: що відомо Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю ввечері, 14 листопада, кортеж віце-президента США Джей Ді Венса потрапив в аварію. Унаслідок події постраждав поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як пише видання, інцидент стався в Меривіллі, штат Теннесі. Того дня поліцейський позашляховик із кортежу Венса потрапив в аварію під час супроводу американського віцепрезидента.

Унаслідок аварії співробітник поліції Джастін Браун дістав важкі травми. Його доставили в лікарню в критичному стані, а вранці в суботу йому зробили операцію.

"Ми безмежно вдячні тим людям, чия швидка реакція врятувала життя офіцеру поліції Брауну минулої ночі. Ви справжні герої", - заявив у суботу начальник Меривілла Тоні Крісп.

Тим часом представник Секретної служби США підтвердив ABC News, що в кортежі перебував Венс.

"Секретна служба США уважно стежить за серйозною дорожньо-транспортною пригодою за участю співробітників місцевих правоохоронних органів, що сталася сьогодні ввечері в Мерівіллі, штат Теннессі, коли вони забезпечували рух автомобільного кортежу", - сказала агент Кетрін Пірс.

Вона уточнила, що "особи, які охороняються, не постраждали внаслідок цього інциденту", додавши слова співчуття.

"Ми співчуваємо цим офіцерам, їхнім сім'ям та їхнім відомствам", - заявила Пірс.

Нагадаємо, буквально минулого місяця з кортежем Венса теж стався інцидент. Під час навчань морської піхоти в Каліфорнії вибухнув снаряд, через що осколки пошкодили мотоцикл із кортежу Венса й автомобіль дорожнього патруля.

Після того, що сталося, Корпус морської піхоти негайно призупинив стрільби та ініціював внутрішнє розслідування.

