У США потрапив в аварію кортеж Венса: що відомо
У п'ятницю ввечері, 14 листопада, кортеж віце-президента США Джей Ді Венса потрапив в аварію. Унаслідок події постраждав поліцейський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Як пише видання, інцидент стався в Меривіллі, штат Теннесі. Того дня поліцейський позашляховик із кортежу Венса потрапив в аварію під час супроводу американського віцепрезидента.
Унаслідок аварії співробітник поліції Джастін Браун дістав важкі травми. Його доставили в лікарню в критичному стані, а вранці в суботу йому зробили операцію.
"Ми безмежно вдячні тим людям, чия швидка реакція врятувала життя офіцеру поліції Брауну минулої ночі. Ви справжні герої", - заявив у суботу начальник Меривілла Тоні Крісп.
Тим часом представник Секретної служби США підтвердив ABC News, що в кортежі перебував Венс.
"Секретна служба США уважно стежить за серйозною дорожньо-транспортною пригодою за участю співробітників місцевих правоохоронних органів, що сталася сьогодні ввечері в Мерівіллі, штат Теннессі, коли вони забезпечували рух автомобільного кортежу", - сказала агент Кетрін Пірс.
Вона уточнила, що "особи, які охороняються, не постраждали внаслідок цього інциденту", додавши слова співчуття.
"Ми співчуваємо цим офіцерам, їхнім сім'ям та їхнім відомствам", - заявила Пірс.
Нагадаємо, буквально минулого місяця з кортежем Венса теж стався інцидент. Під час навчань морської піхоти в Каліфорнії вибухнув снаряд, через що осколки пошкодили мотоцикл із кортежу Венса й автомобіль дорожнього патруля.
Після того, що сталося, Корпус морської піхоти негайно призупинив стрільби та ініціював внутрішнє розслідування.