У США зазнав аварії малий пасажирський літак, є загиблі

Малий пасажирський літак (ілюстрація: dekatop.com)

Особи загиблих вже ідентифіковані

В американському штаті Юта розбився малий пасажирський літак. В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини.

Про це повідомляє телеканал abc4.

Основна версія події поки не названа. Один зі свідків сказав, що побачив, як літак починав повертати в повітрі, а потім впав. На місці катастрофи правоохоронці виявили тіла 4 осіб.

Як зазначається, жертви вже ідентифіковані, їх вік становив від 35 до 62 років.

Зараз авіакатастрофа розслідується Національною радою безпеки на транспорті, а також Федеральним авіаційним управлінням США.

Нагадаємо, раніше в Мексиці сталася авіакатастрофа легкомоторного літака CESSNA, на борту якого були шестеро осіб.

Також РБК-Україна писало, що у двох американських містах сталася стрілянина в ТЦ, в результаті інцидентів постраждали щонайменше п'ять осіб.

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Автор: Максим Зайченко