США поставили Індії умову купівлі російської нафти

Індія може продовжувати купувати стільки російської нафти, скільки вона хоче, у тому числі за цінами вищими за встановлений G7 механізм обмеження цін. При цьому вона не зможе користуватися послугами західних страхових, фінансових та транспортних компаній, заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Обмеження, як і раніше, призведе до зниження світових цін на нафту та обмеження доходів Росії, сказала Єллен в інтерв'ю агентству Reuters у кулуарах конференції, присвяченій поглибленню американо-індійських економічних зв'язків. Єллен додала, що Росія не зможе продавати стільки нафти, як зараз, після того, як Європейський Союз припинить імпорт, не вдаючись до обмеження цін або значних знижок від поточних цін.

"Росії буде дуже важко продовжувати постачати стільки нафти, скільки вони робили, коли ЄС припинить купувати російську нафту. Вони активно шукатимуть покупців. І багато покупців покладаються на західні послуги", - сказала Єллен.

Індія нині є найбільшим покупцем нафти у Росії після Китаю.

Остаточні деталі цінової стелі, яку буде запроваджено багатими демократіями G7 та Австралією з 5 грудня, все ще обговорюються.

Існування обмеження дасть Індії, Китаю та іншим великим покупцям російської нафти можливість знизити ціну, яку вони платять Москві, сказала Єллен. Російська нафта "продаватиметься за вигідними цінами, і ми раді, що Індія, Африка чи Китай уклали цю угоду. Все гаразд", - додала Єллен.

Єллен сказала, що Індія та приватні індійські нафтові компанії "також можуть купувати нафту за будь-якою ціною, яку вони хочуть, якщо вони не користуються цими західними послугами та знаходять інші послуги. І в будь-якому випадку це нормально".

Обмеження покликане скоротити доходи Росії від нафти, зберігши у своїй російську нафту над ринком з допомогою відмови у страхуванні, морських послугах і фінансуванні, наданих західними союзниками для танкерних вантажів за ціною вище фіксованої стелі. Верхньою межею може стати історичний середній рівень цін на російську нафту марки Urals 63-64 доларів за барель.

Обмеження - це концепція, яку Сполучені Штати просувають з того часу, як у травні ЄС вперше виклав плани ембарго на російську нафту, щоб покарати Москву за її вторгнення в Україну.

Позиція Індії

Зауваження Єллен були зроблені після того, як міністр закордонних справ Індії заявив минулого тижня, що його країна продовжуватиме купувати російську нафту, тому що це вигідно Індії.

"Я не думаю, що ми слідуватимемо механізму обмеження цін, і ми повідомили про це країнам. Ми вважаємо, що більшості країн це зручно, і в жодному разі поставки російської нафти не повинні припинятися", - сказав один з індійських урядовців агентству Reuters на умовах анонімності.

Чиновник додав, що найважливіше стабільні поставки та ціни.

"Роснефть" найбільший експортер нафти у Росії, розширює свій чартерний бізнес, щоб покупцям не доводилося шукати танкери, страхування чи інші послуги.

Єллен сказала, що навіть із російськими танкерами, китайськими танкерами та "тіньовим" флотом старих, виведених з експлуатації танкерів і суден зі зміненим прапором "їм буде дуже важко продати всю нафту, яку вони продавали, без розумної ціни".