США поставили Индии условие покупки российской нефти

Индия может продолжать покупать столько российской нефти, сколько она хочет, в том числе по ценам выше установленного G7 механизма ограничения цен. При этом она не сможет пользоваться услугами западных страховых, финансовых и транспортных компаний, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ограничение по-прежнему приведет к снижению мировых цен на нефть и ограничению доходов России, сказала Йеллен в интервью агентству Reuters в кулуарах конференции, посвященной углублению американо-индийских экономических связей. Йеллен добавила, что Россия не сможет продавать столько нефти, как сейчас, после того как Европейский союз прекратит импорт, не прибегая к ограничению цен или значительным скидкам от текущих цен.

"России будет очень трудно продолжать поставлять столько нефти, сколько они делали, когда ЕС прекратит покупать российскую нефть. Они будут активно искать покупателей. И многие покупатели полагаются на западные услуги", - сказала Йеллен.

Индия в настоящее время является крупнейшим покупателем нефти в России после Китая.

Окончательные детали ценового потолка, который будет введен богатыми демократиями G7 и Австралией с 5 декабря, все еще обсуждаются.

Существование ограничения даст Индии, Китаю и другим крупным покупателям российской нефти возможность снизить цену, которую они платят Москве, сказала Йеллен. Российская нефть "будет продаваться по выгодным ценам, и мы рады, что Индия, Африка или Китай заключили эту сделку. Все в порядке", - добавила Йеллен.

Йеллен сказала, что Индия и частные индийские нефтяные компании "также могут покупать нефть по любой цене, которую они хотят, если они не пользуются этими западными услугами и находят другие услуги. И в любом случае это нормально".

Ограничение призвано сократить доходы России от нефти, сохранив при этом российскую нефть на рынке за счет отказа в страховании, морских услугах и финансировании, предоставляемых западными союзниками для танкерных грузов по цене выше фиксированного потолка. Верхним пределом может стать исторический средний уровень цен на российскую нефть марки Urals в 63-64 долларов за баррель.

Ограничение - это концепция, продвигаемая Соединенными Штатами с тех пор, как в мае ЕС впервые изложил планы эмбарго на российскую нефть, чтобы наказать Москву за ее вторжение в Украину.

Позиция Индии

Замечания Йеллен были сделаны после того, как министр иностранных дел Индии заявил на прошлой неделе, что его страна будет продолжать покупать российскую нефть, потому что это выгодно Индии.

"Я не думаю, что мы будем следовать механизму ограничения цен, и мы сообщили об этом странам. Мы считаем, что большинству стран это удобно, и ни в коем случае поставки российской нефть не должны прекращаться", - сказал один из индийских правительственных чиновников агентству Reuters на условиях анонимности.

Чиновник добавил, что важнее всего стабильные поставки и цены.

"Роснефть" крупнейший экспортер нефти в России, расширяет свой чартерный бизнес, чтобы покупателям не приходилось искать танкеры, страхование или другие услуги.

Йеллен сказала, что даже с российскими танкерами, китайскими танкерами и "теневым" флотом старых, выведенных из эксплуатации танкеров и судов с измененным флагом "им будет очень трудно продать всю нефть, которую они продавали, без разумной цены".