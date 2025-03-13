США посилює санкції проти нафтового, газового та банківського секторів Росії, - CBS

Адміністрація президента США Дональда Трампа накладає додаткові санкційні обмеження на РФ. Під обмеження потрапили нафтовий, газовий і банківський сектори країни-агресора, а здійснюється це шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Про відповідні санкції з боку США щодо російської сторони західним ЗМІ розповіли чотири особи, знайомі з планами.

Міністерство фінансів США у середу скасувало 60-денний виняток, який у січні був запроваджений адміністрацією минулого президента Штатів Джо Байдена. Він який дозволяв продовжувати певні енергетичні транзакції за участю російських банків, які потрапили під санкційні обмеження.

"Допустивши термін дії відмови, банки більше не зможуть отримати доступ до платіжних систем США для проведення великих енергетичних операцій", - пише CBS.

Серед російських фінансових установ, які були звільнені від санкцій, увійшли "Внешнеэкономбанк", Банк "ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург та Центробанк Росії.

Зазначається, що рішення з боку Штатів про подальше обмеження доступу до американських банківських систем ускладнює для інших країн купівлю російської нафти. Відтак обмежуються її глобальні пропозиції.

"Це може призвести до стрибка ціни ще на 5 доларів за барель, помітного стрибка після зниження цін в останні тижні", - йдеться в публікації CBS.

Як звертають увагу західні ЗМІ, такі жорсткіші обмеження з'являються на тлі спроб адміністрації Трампа переконати РФ прийняти умови пропонованого 30-денного припинення вогню в Україні.

Санкційний тиск на РФ з боку США

Нагадаємо, раніше сьогодні журналіст Fox News розповів, що США не продовжили дозвіл банкам РФ обробляти європейські платежі за продаж нафти. Так, генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася 12 березня. Тому європейські країни та союзники США більше не можуть купувати нафту у РФ без запровадження санкцій з боку Вашингтону.

Як повідомлялося раніше, 13 березня президент США Дональд Трамп пригрозив посиленням санкцій проти РФ у разі відмови від переговорів. Між тим зазначається, що можливе й пом'якшення санкцій, якщо російська сторона погодиться на припинення вогню в Україні.

Додамо, що у Міністерстві фінансів США заявили, що Штати допускають введення найжорсткіших санкцій проти РФ, і що у разі необхідності таке рішення буде ухвалено без вагань.