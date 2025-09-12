США посилять тиск на Індію та Китай за фінансування воєнної машини Путіна, - FT

Зазначається, що в п’ятницю під час відеодзвінку, міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) провідних економік обговорять пропозицію США щодо нового пакету заходів, поки Дональд Трамп активізує зусилля з укладення мирної угоди в Україні.

Цього тижня президент США закликав ЄС запровадити тарифи до 100% проти Китаю та Індії, однак тепер розширює ініціативу на союзників по G7.

Представник Мінфіну США заявив, що "закупівлі китайською та індійською сторонами російської нафти фінансують військову машину Путіна та продовжують безглузде вбивство українського народу".

"На початку цього тижня ми чітко дали зрозуміти нашим європейським союзникам, що якщо вони серйозно налаштовані покласти край війні в своєму регіоні, то повинні приєднатися до нас і ввести високі тарифи, які будуть скасовані в день завершення війни", - сказав він.

Представник американського Мінфіну додав, що "адміністрація миру і процвітання президента Трампа готова, і нашим партнерам по G7 потрібно діяти разом із нами".

Натомість, він відмовився назвати конкретний розмір запланованих тарифів, але обізнані з ситуацією джерела FT зазначили, що США пропонували обсяг між 50% і 100%.

З Китаєм усе складно

FT нагадало, що в серпні США підвищили тарифи на імпорт з Індії до 50% через закупівлі російської нафти. У квітні Трамп різко підняв тарифи на імпорт з Китаю, але у травні знизив їх після сильного ринкового зворотного ефекту.

Представники ЄС розуміють, що запровадити настільки високі тарифи проти двох ключових торговельних партнерів буде складно через економічні наслідки та ймовірне реагування з боку Пекіна.

Натомість Брюссель сподівається впродовж кількох тижнів укласти торговельну угоду з Нью-Делі, намагаючись встановити тісніші зв’язки з Індією.

ЄС сподівається переконати США, що можна досягти подібного тиску й іншими заходами, такими як жорсткіші санкції проти російських енергетичних виробників і перенесення на 2027 рік терміну, до якого держави-члени Спільноти мають припинити закупівлі російської нафти та газу.

За словами трьох європейських чиновників, таким чином Трампа намагаються схилити до тиску на Угорщину та Словаччину - дві країни з проросійськими лідерами, що продовжують купувати російську нафту і раніше накладали вето на більш жорсткі санкції ЄС.

Водночас, в FT зазначили, що Брюссель уже обговорює ймовірність введення санкцій проти Китаю за закупівлю дешевої російської нафти й газу.

Скраплений газ і Канада

Комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен у четвер провів зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом, під час якої обговорив заміну російського скрапленого природного газу американським.

"Нам слід якомога швидше позбутися залежності, яку ми досі маємо… від російських енергоресурсів", - сказав він.

ЄС досі купує близько п’ятої частини свого газу у Росії, тоді як до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, ця частка становила 45%.

Канада, яка головує в G7 і приймала останній саміт групи в Альберті у червні повідомила, що скликала зустріч "після обговорень зі США".

Вона заявила, що на зустрічі "обговорюватимуться подальші заходи щодо посилення тиску на Росію та обмеження її воєнної машини".

"G7 рішуче налаштована проти незаконної та необґрунтованої війни Росії", - заявив представник міністра фінансів Канади Джон Фрагос.

Чиновник канадського уряду на умовах анонімності повідомив виданню, що на переговорах будуть обговорюватися пропозиції щодо "тарифів на країни, які продовжують фінансувати воєнну машину Росії".

FT зазначило, що Оттава також стикається з дилемою через такий крок.

У червні прем'єр-міністр Канади Марк Карні розпочав процес відновлення відносин з Індією після дворічного розриву.

Подібні кроки було зроблено й у напрямку Пекіна, оскільки Канада диверсифікує свою економіку, послаблюючи залежність від США.