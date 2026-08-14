США посилять протиракетний щит ОАЕ: що відомо про ППО THAAD, яка може збивати балістику

Питання ракетного озброєння для систем протиповітряної та протиракетної оборони останніми місяцями активно обговорюється й у контексті України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська команда розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість самостійно виробляти ракети для систем ППО, зокрема працює над ліцензіями на виробництво ракет для комплексів Patriot.

Водночас перемовини між Києвом і Вашингтоном щодо локалізації такого виробництва просуваються нерівномірно: попри домовленості, досягнуті на полях саміту НАТО в Анкарі, посол США в НАТО Метью Вітакер уточнив, що офіційної ліцензії на виготовлення перехоплювачів Patriot Україна поки не отримала.