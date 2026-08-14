США усилят противоракетный щит ОАЭ: что известно о ПВО THAAD, которая может сбивать баллистику

Что предполагает новый контракт

Модификация P00082 к контракту HQ0147-19-C-5001, заключенному в рамках программы иностранных военных продаж (Foreign Military Sales), предусматривает поставку ОАЭ пусковых установок THAAD нового стандарта C3.

Каждая такая установка несет восемь ракет-перехватчиков, поражающих баллистические цели методом прямого кинетического попадания (hit-to-kill). Контрактирующей стороной выступает Агентство противоракетной обороны США (MDA), а появление стандарта C3 напрямую связано с новой аппаратной базой, включающей программный сборник THAAD System Build 5.0.

По описанию бюджетных документов MDA, обновление Configuration 3 призвано заменить устаревшее оборудование, устранить уязвимости кибербезопасности и повысить ремонтопригодность системы, а Build 5.0 дополнительно включает в себя обновление интерфейса Link 16 и интеграцию программного обеспечения Common X-Band 6.0 для радара AN/TPY-2.

Зачем ОАЭ расширяют сеть THAAD

Модернизация вписывается в более широкий переход к рассредоточенной архитектуре THAAD: MDA разрабатывает концепцию Radio Frequency Remote THAAD Launcher, позволяющую элементам огневого контроля поддерживать радиочастотную связь с пусковыми установками, удаленными от основной позиции батареи.

Для ОАЭ такой подход соответствует географическому расположению объектов, нуждающихся в защите, — авиабаз, портов, энергетической инфраструктуры и густонаселенных городов в разных частях страны.

Рассредоточение пусковых установок усложняет для противника выведение из строя целой батареи одним ударом и расширяет возможности перехвата нескольких баллистических ракет, атакующих по разным направлениям одновременно.

Актуальность этого подхода подтвердил опыт ОАЭ во время противостояния с Ираном в 2026 году, когда страна столкнулась с массированными атаками баллистических ракет и дронов по военным, энергетическим и гражданским объектам, что показало зависимость противоракетной обороны не только от радаров и перехватчиков, но и от способности.