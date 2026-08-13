Rheinmetall навчив вантажівки запускати ударні дрони під час руху (відео удару)

Компанія Rheinmetall успішно випробувала запуск барражуючих боєприпасів FV-014 з контейнерної пускової установки на шасі вантажівки під час руху.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Як контейнерна ракетна пускова установка, так і система барражуючих боєприпасів FV-014 є власними розробками компанії. Демонстрація продукту відбулася у Національному випробувальному центрі безпілотних авіаційних систем у Німецькому аерокосмічному центрі в Кохштедті.

В рамках демонстрації FV-014 було запущено з вантажівки Rheinmetall HX, як зі стаціонарного положення, так і під час руху.

Дрони FV-014 поєднують можливості розвідки, ідентифікації цілей та високоточних ударів в рамках однієї системи та мають операційну дальність до 100 кілометрів. Система підходить для ураження як броньованих, так і неброньованих цілей.

Запуск відбувається з транспортно-пускового контейнера за допомогою прискорювача. Залежно від обраної моделі контейнера, пускова установка може вмістити до 18 FV-014. Після катапультування літак розгортає свої складні крила та переходить до польоту.

З тривалістю польоту до 70 хвилин оператор має достатньо часу для розвідки, вибору цілей та прийняття рішень щодо атаки. Система керується через зручну наземну станцію з постійним контролем.

Дрони FV-014 мають стартову вагу близько 22 кілограмів, включаючи корисне навантаження приблизно у шість кілограмів. Фугасна бойова частина БпЛА має пробивну здатність понад 600 міліметрів броньової сталі та однаково ефективна проти броньованих та неброньованих цілей.