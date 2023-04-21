США посилять перевірки обходу санкцій проти Росії: у Мін'юсті розкрили деталі

"Люди, які сидять у банках, де їх не хвилюють ні санкції США, ні відмивання грошей, ні відверті проблеми шахрайства, підходять під це визначення, коли я говорю, що ми (при перевірках - ред.) віддамо перевагу посередникам. Банкіри, фінансові менеджери, інвестиційні консультанти, люди, які керують офшорними хедж-фондами або приватними інвестиційними компаніями, тощо", - розповів Адамс.

За його словами, всі представники вищезгаданих сфер діяльності раніше уникали пильної уваги у питанні уникнення санкцій проти Росії.

Робоча група також займається вивченням шляхів використання криптовалюти для маскування транзакцій, які пов'язані з підсанкціонійними товарами або для переказів особам, що підпали під обмеження.

За словами Адамса, незважаючи на відносно хороше дотримання санкцій американськими та західноєвропейськими банками, "є місця у світі, де такої культури не існує".