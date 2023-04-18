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Польща представила пропозицію нового пакету санкцій проти РФ: ЗМІ дізналися деталі

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Вівторок 18 квітня 2023 16:22
Польща представила пропозицію нового пакету санкцій проти РФ: ЗМІ дізналися деталі Фото: Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Цього місяця Польща представила пропозицію щодо нового пакету санкцій проти Росії через ведення загарбницької війни проти України, яка включає заборону на імпорт нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дипломатичне джерело зазначило, що письмову пропозицію передали виконавчій комісії ЄС. Вона знаменує собою початок довгих і складних переговорів між 27 країнами блоку.

Пропозиція Варшави включає зупинку імпорту російської нафти через північну частину нафтопроводу "Дружба" до Німеччини. Вона також передбачає припинення імпорту російських алмазів і природного газу, включаючи СПГ, і обмеження співпраці в ядерній енергетиці. Німеччина та Литва також виступають за санкції щодо ядерної енергетики з виключеннями для тих, хто торгує з Росією, як Угорщина та Франція.

Водночас Угорщина поки що рішуче виступає проти будь-яких санкцій щодо російської атомної енергетики.

Нагадаємо, Литва пропонує поетапно вводити санкції проти "Росатома".

Додамо, що Угорщина, Франція та Болгарія блокують санкції ЄС проти російської атомної енергетики, включаючи компанію "Росатом".

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