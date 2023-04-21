США усилят проверки обхода санкций против России: в Минюсте раскрыли детали

"Люди, которые сидят в банках, где их не волнуют ни санкции США, ни отмывание денег, ни откровенные проблемы мошенничества, подходят под это определение, когда я говорю, что мы (при проверках - ред.) отдадим предпочтение посредникам. Банкиры, финансовые менеджеры, инвестиционные консультанты, люди, управляющие оффшорными хедж-фондами или частными инвестиционными компаниями, и так далее", - рассказал Адамс.

По его словам, все представители вышеупомянутых сфер деятельности ранее избегали пристального внимания в вопросе избегания санкций против России.

Рабочая группа также занимается изучением путей использования криптовалюты для маскировки транзакций, которые связаны с подсанкционными товарами или для переводов подпавшим под ограничения лицам.

По словам Адамса, несмотря на относительно хорошее соблюдение санкций американскими и западноевропейскими банками, "есть места в мире, где такой культуры не существует".