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США усилят проверки обхода санкций против России: в Минюсте раскрыли детали

Фото: США усилят проверки обхода санкций против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют сосредоточиться на проверках зарубежных инвестиционных консультантов, юридических фирм и управляющих частным капиталом для пресечения обхода санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамса в интервью Bloomberg.

"Люди, которые сидят в банках, где их не волнуют ни санкции США, ни отмывание денег, ни откровенные проблемы мошенничества, подходят под это определение, когда я говорю, что мы (при проверках - ред.) отдадим предпочтение посредникам. Банкиры, финансовые менеджеры, инвестиционные консультанты, люди, управляющие оффшорными хедж-фондами или частными инвестиционными компаниями, и так далее", - рассказал Адамс.

По его словам, все представители вышеупомянутых сфер деятельности ранее избегали пристального внимания в вопросе избегания санкций против России.

Рабочая группа также занимается изучением путей использования криптовалюты для маскировки транзакций, которые связаны с подсанкционными товарами или для переводов подпавшим под ограничения лицам.

По словам Адамса, несмотря на относительно хорошее соблюдение санкций американскими и западноевропейскими банками, "есть места в мире, где такой культуры не существует".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что часть союзников Украины планирует ввести практически полный запрет экспорта в Россию.

Также мы писали, что Польша представила предложения для нового пакета антироссийских санкций Евросоюза.

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