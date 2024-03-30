США посилили обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю: в чому причина

Як пояснює видання, обмеження були запроваджені з міркувань національної безпеки. Вперше правила були введені у жовтні 2023 року й були спрямовані на припинення поставок до Китаю досконалих мікросхем ШІ, розроблених Nvidia й іншими компаніями. Штати побоюються того, що прогресивний технологічний сектор сприятиме посиленню китайської армії.

Нові обмеження набудуть чинності вже в четвер, 4 квітня. У тому ж числі обмеження діятимуть й на ноутбуки, які містять ці чіпи.

"Міністерство торгівлі США (Сполучені Штати Америки, - ред.), яке здійснює нагляд за експортним контролем, заявило, що планує продовжувати оновлювати свої обмеження на постачання технологій до Китаю, прагнучи посилити і вдосконалити ці заходи", - додає Reuters.

Обмеження поставки чипів до Китаю

Європейський союз та США раніше обговорювали можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах, як Китай.

У тому ж числі, влітку, 2023 року, Штати й Нідерланди ввели нові обмеження, які торкнулися китайських виробників мікросхем.

Також Штати заявляли, що зроблять нові кроки, аби перешкодити американським виробникам мікросхем продавати Китаю напівпровідники в обхід урядових обмежень.