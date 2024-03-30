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США ужесточили ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай: в чем причина

Фото: США усилили ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В эту пятницу, 29 марта, администрация главы Белого дома Джо Байдена пересмотрела ограничения на поставки Китаю американских микросхем искусственного интеллекта (ИИ) и инструментов для производства микросхем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как объясняет издание, ограничения были введены из соображений национальной безопасности. Впервые правила были введены в октябре 2023 года и были направлены на прекращение поставок в Китай совершенных микросхем ИИ, разработанных Nvidia и другими компаниями. Штаты опасаются того, что прогрессивный технологический сектор будет способствовать усилению китайской армии. 

Новые ограничения вступят в силу уже в четверг, 4 апреля. В том же числе ограничения будут действовать и на ноутбуки, которые содержат эти чипы. 

"Министерство торговли США (Соединенные Штаты Америки, - ред.), которое осуществляет надзор за экспортным контролем, заявило, что планирует продолжать обновлять свои ограничения на поставки технологий в Китай, стремясь усилить и усовершенствовать эти меры", - добавляет Reuters. 

Ограничение поставки чипов в Китай

Европейский союз и США ранее обсуждали возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах как Китай.

В том же числе, летом, 2023 года, Штаты и Нидерланды ввели новые ограничения,  которые коснулись китайских производителей микросхем.

Также Штаты заявляли, что предпримут новые шаги, чтобы помешать американским производителям микросхем продавать Китаю полупроводники в обход правительственных ограничений.

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