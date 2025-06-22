США пошкодили ядерний об'єкт Ірану у Фордо: супутникові знімки

Супутникові знімки підтвердили, ядерний об'єкт у Фордо зазнав ушкоджень після нічного удару США по Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Наразі немає точної інформації щодо того, наскільки ядерний об'єкт у Фордо пошкоджений і чи пошкодження, спричинені американськими бомбардувальниками, проникли глибоко всередину.
Варто зауважити, що Ізраїль деякий час закликав США втрутитись, адже даний об'єкт побудований на схилі гори й для його ураження були потрібні спеціальні бомби, які призначені для знищення бункерів.
Супутникові знімки ядерного об'єкта в Фордо до і після показують пошкодження після ударів США.
Ядерний збагачувальний завод у Фордоу до і після ударів США
Гряда у Фордоу до і після ударів США
Входи до тунелів у Фордоу до і після ударів США
Нагадаємо, що Ізраїль розпочав операцію під назвою "Левовий народ" 13 червня. Протягом цього тижня ЦАХАЛ завдав низку ударів по військових та ядерних об’єктах в Ірані.
Було ліквідовано десятки високопоставлених командирів Ірану та ядерних фізиків, які працювали над ядерною програмою країни. Нещодавно в Ізраїлі попередили, що операція не припиниться, доки не буде досягнуто поставлених цілей.
Протягом тривалого часу існували припущення про можливу участь США в операції. Однак уже в ніч на 22 червня Сполучені Штати завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану.
Президент Дональд Трамп охарактеризував цю операцію як "вражаючий військовий успіх".
Водночас Трамп пообіцяв, що США продовжать завдавати удари, якщо Тегеран не погодиться розпочати переговори щодо ядерної угоди.
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