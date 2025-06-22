США пошкодили ядерний об'єкт Ірану у Фордо: супутникові знімки

Наразі немає точної інформації щодо того, наскільки ядерний об'єкт у Фордо пошкоджений і чи пошкодження, спричинені американськими бомбардувальниками, проникли глибоко всередину.

Варто зауважити, що Ізраїль деякий час закликав США втрутитись, адже даний об'єкт побудований на схилі гори й для його ураження були потрібні спеціальні бомби, які призначені для знищення бункерів.

Супутникові знімки ядерного об'єкта в Фордо до і після показують пошкодження після ударів США.

Ядерний збагачувальний завод у Фордоу до і після ударів США

Гряда у Фордоу до і після ударів США

Входи до тунелів у Фордоу до і після ударів США