RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

США повредили ядерный объект Ирана в Фордо: спутниковые снимки

Фото: США повредили ядерный объект Ирана в Фордо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спутниковые снимки подтвердили, ядерный объект в Фордо получил повреждения после ночного удара США по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Пока нет точной информации о том, насколько ядерный объект в Фордо поврежден и повреждения, вызванные американскими бомбардировщиками, проникли глубоко внутрь.

Стоит заметить, что Израиль некоторое время призывал США вмешаться, ведь данный объект построен на склоне горы и для его поражения были нужны специальные бомбы, которые предназначены для уничтожения бункеров.

Спутниковые снимки ядерного объекта в Фордо до и после показывают повреждения после ударов США.

Ядерный обогатительный завод в Фордоу до и после ударов США

Гряда в Фордоу до и после ударов США

Входы в туннели в Фордоу до и после ударов США

 

США ударили по Ирану 22 июня

Напомним, что Израиль начал операцию под названием "Львиный народ" 13 июня. В течение этой недели ЦАХАЛ нанес ряд ударов по военным и ядерным объектам в Иране.

Были ликвидированы десятки высокопоставленных командиров Ирана и ядерных физиков, которые работали над ядерной программой страны. Недавно в Израиле предупредили, что операция не прекратится, пока не будут достигнуты поставленные цели.

В течение длительного времени существовали предположения о возможном участии США в операции. Однако уже в ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану.

Президент Дональд Трамп охарактеризовал эту операцию как"впечатляющий военный успех".

В то же время Трамп пообещал, что США продолжат наносить удары, если Тегеран не согласится начать переговоры по ядерной сделке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранЯдерная безопасность