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В США посадили в тюрьму за шпионаж экс-сотрудника Google

Калифорния, Среда 05 августа 2020 08:32
В США посадили в тюрьму за шпионаж экс-сотрудника Google
Фото: Google flickr.com/Ben Nuttall)
Автор: Андрей Козловский

Перед увольнением с Google он загрузил на свой ноутбук 14 тысяч файлов с секретной информацией

Суд в США вынес приговор в виде лишения свободы до 18 месяцев бывшему инженеру Google Энтони Левандовски. Его обвинили в краже секретной информации компании по разработке беспилотных автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Левандовски в 2016 году перед увольнением из Google загрузил на свой ноутбук 14 тысяч файлов с секретной информацией о разработке беспилотного автомобиля компании. После этого он с этими данными перешел на работу в Uber.

Позже Левандовски создал новую религию "Путь в будущее", в которой Богом является искусственный интеллект.

Напомним, в 2017 году компания Waymo, что входит в Google и занимается проектом беспилотных автомобилей, подала в суд иск против транспортной компании Otto и ее материнской компании Uber, обвиняя конкурентов в краже технологии для беспилотных автомобилей

Также РБК-Украина сообщало, что власти Великобритании подозревает хакеров из РФ во взломе электронной почты экс-министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.

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