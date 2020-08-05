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У США ув'язнили за шпигунство екс-співробітника Google

Каліфорнія, Середа 05 серпня 2020 08:32
У США ув'язнили за шпигунство екс-співробітника Google
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)
Автор: Андрій Козловський

Перед звільненням з Google він завантажив на свій ноутбук 14 тисяч файлів з секретною інформацією

Суд у США виніс вирок у вигляді позбавлення волі до 18 місяців колишньому інженеру Google Ентоні Левандовскі. Його звинуватили в крадіжці секретної інформації компанії щодо розробки безпілотних автомобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Левандовскі у 2016 році перед звільненням з Google завантажив на свій ноутбук 14 тисяч файлів з секретною інформацією про розробки компанії безпілотного автомобіля. Після цього він з цими даними перейшов на роботу в Uber.

Пізніше Левандовскі створив нову релігію "Шлях у майбутнє", в якій Богом є штучний інтелект.

Нагадаємо, у 2017 році компанія Waymo, що входить в Google і займається проектом безпілотних автомобілів, подала в суд позов проти транспортної компанії Otto та її материнської компанії Uber, звинувачуючи конкурентів у крадіжці технології для безпілотних автомобілів

Також РБК-Україна повідомляло, що влада Великої Британії підозрює хакерів з РФ у зломі електронної пошти екс-міністра торгівлі країни Ліама Фокса і крадіжці секретних документів.

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