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США порушать питання підтримки Китаєм агресії РФ у рамках G7

Середа 17 квітня 2024 00:15
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США порушать питання підтримки Китаєм агресії РФ у рамках G7 Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловить занепокоєння США тим, що Пекін допомагає Росії розбудовувати свою військово-промислову базу для ведення війни проти України, на зустрічі з колегами з G7 в Італії цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За останні місяці ми бачили, що з Китаю до Росії переміщувалися матеріали, які Росія використовувала для відновлення своєї промислової бази та виробництва зброї, що з’являється на полі бою в Україні. І ми неймовірно стурбовані цим", — сказав речник Держдепартаменту Метью Міллер на брифінгу для преси.

Протягом найближчих тижнів має відбутися візит Блінкена до Китаю, де, за словами Кірбі, держсекретар порушить питання підтримки Пекіном російської ВПК. Також проблема має бути обговорена на зустрічі в рамках G7 в Італії цього тижня.

"Не забігаючи надто вперед перед цими зустрічами, ви, звичайно, можете очікувати, що він має порушити це питання", — сказав Міллер.

Підтримка Китаєм російської агресії проти України

Про те, що Китай постачає Росії озброєння. у жовтні минулого року повідомляв Пентагон. Зокрема, йшлося про безпілотники, стрілецьку зброю і спорядження.

Проте Китай запевняє, що не постачає летальну зброю Росії.

У квітні цього року в Держдепі США заявили, що в тому числі завдяки підтримці з боку Китаю РФ майже відновила свої збройні сили.

Американський Мінфін попередив банки та експортерів КНР про "серйозні наслідки" у разі допомоги зміцненню військового потенціалу Росії.

Китайці вкотре обурилися, вони вважають зміцнення ВПК країни, що веде агресивну війну проти сусідньої держави, знищуючи в тому числі цивільну інфраструктуру і вбиваючи мирних мешканців, "нормальною співпрацею".

Останнім часом, згідно з оцінкою США, Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, своєю чергою, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для війни проти України.

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