ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США поднимут вопрос поддержки Китаем агрессии РФ в рамках G7

Среда 17 апреля 2024 00:15
UA EN RU
США поднимут вопрос поддержки Китаем агрессии РФ в рамках G7 Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразит обеспокоенность США тем, что Пекин помогает России развивать свою военно-промышленную базу для ведения войны против Украины, на встрече с коллегами из G7 в Италии на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"За последние месяцы мы видели, что из Китая в Россию перемещались материалы, которые Россия использовала для восстановления своей промышленной базы и производства появляющегося на поле боя в Украине оружия. И мы невероятно озабочены этим", — сказал спикер Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге для печати.

В ближайшие недели должен состояться визит Блинкена в Китай, где, по словам Кирби, госсекретарь поднимет вопрос поддержки Пекином российской ВПК. Также проблему должны обсудить на встрече в рамках G7 в Италии на этой неделе.

"Не забегая слишком вперед перед этими встречами, вы, конечно, можете ожидать, что он должен поднять этот вопрос", — сказал Миллер.

Поддержка Китаем российской агрессии против Украины

О том, что Китай поставляет России вооружение, в октябре прошлого года сообщал Пентагон. В частности, речь шла о беспилотниках, стрелковом оружии и снаряжении.

Однако Китай уверяет, что не снабжает летальным оружием Россию.

В апреле этого года в Госдепе США заявили, что в том числе благодаря поддержке со стороны Китая РФ почти восстановила свои вооруженные силы.

Американский Минфин предупредил банки и экспортеров КНР о "серьезных последствиях" в случае помощи укреплению военного потенциала России.

Китайцы в очередной раз возмутились, они считают укрепление ВПК страны, ведущей агрессивную войну против соседнего государства, уничтожая в том числе гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей, "нормальным сотрудничеством".

В последнее время, согласно оценке США, Китай резко увеличил продажи России станков, микроэлектроники и других технологий, которые Москва в свою очередь использует для производства ракет, танков, самолетов и другого оружия для войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Китай Энтони Блинкен
NEWS
Проблему онлайн-казино в Украине рассмотрят на заседании СНБО, - Зеленский
Проблему онлайн-казино в Украине рассмотрят на заседании СНБО, - Зеленский
DAILY
Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок