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Китай попросив США не засуджувати його за співпрацю з Росією

Пекін, Четвер 11 квітня 2024 00:08
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Китай попросив США не засуджувати його за співпрацю з Росією Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Російською Федерацією.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференцію в Пекіні 10 квітня.

"Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю. Така співпраця не повинна піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженню. Китай не сприйматиме звинувачень і тиску", - сказала вона.

Нін додала, що в питанні України, Китай "завжди займав об'єктивну та справедливу позицію" і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.

"Якщо певні країни справді піклуються про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи в Україні" (так влада Китаю називає війну, - ред.), вони повинні задуматись, які дії викликали її та зробити щось, що допоможе встановленню миру, а не перекладати провину на Китай", - зазначила речниця зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 9 квітня заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Вашингтон вважатиме Пекін відповідальним, якщо Москва досягне успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці РФ і Китаю.

Підтримка Китаєм Росії

У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, йшлося про безпілотники, стрілецьку зброю і спорядження.

Водночас, міністр закордонних справ Китаю Ван I запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю Росії.

Раніше США застерегли Китай від допомоги Росії у війні проти України.

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