США порадили своїм чиновникам не виходити на вулиці під час протестів в Туреччині

"Протягом наступних кількох тижнів по всій Туреччині очікуються великі демонстрації, пов’язані з подіями в Ізраїлі та Газі. Будь-які збори, навіть ті, що мають на меті бути мирними, можуть перерости в ескалацію та стати насильницькими. Акції протесту можуть призвести до посилення присутності поліції, перекриття доріг і перебоїв у русі", - сказано у повідомленні влади чиновникам.

Окрім того, Штати вирішили тимчасово закрити своє консульство в Адані. Воно "залишатиметься закритим для публіки до подальшого повідомлення".

Що цьому передувало

Після того, як терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку Сектору Газа, бойовики захопили заручників та убили тисячі цивільних.

При цьому в ХАМАС заявили про готовність відпустити заручників у разі припинення ударів по Сектору Газа.

Додамо, що США, ймовірно, вирішили відправити до берегів Ізраїлю понад 4 тисячі моряків і морпіхів, які підготовлені до виконання широкого спектра завдань, включаючи деякі спецоперації.

При цьому раніше WSJ повідомляло, що для потенційного розгортання в Ізраїлі США вже відібрали 2 тисячі військових.

США також вирішили направити до берегів Ізраїлю два своїх авіаносці з кораблями, що їх супроводжують.

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