RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США посоветовали своим чиновникам не выходить на улицы во время протестов в Турции

Иллюстративное фото: США посоветовали своим чиновникам не выходить на улицы во время протестов в Турции (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки советуют своим чиновникам минимизировать нахождение на улицах Турции из-за угрозы насилия во время протестов, связанных с событиями в Израиле и Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В течение следующих нескольких недель по всей Турции ожидаются большие демонстрации, связанные с событиями в Израиле и Газе. Любое собрание, даже имеющее целью быть мирным, может перерасти в эскалацию и стать насильственным. Акции протеста могут привести к усиление присутствия полиции, перекрытие дорог и перебоев в движении", - говорится в сообщении власти чиновникам.

Кроме того, Штаты решили на время закрыть свое консульство в Адане. Оно "останется закрытым для публики до последующего сообщения".

Что этому предшествовало

После того, как террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа, боевики захватили заложников и убили тысячи гражданских.

При этом в ХАМАСе заявили о готовности отпустить заложников в случае прекращения ударов по Сектору Газа.

Добавим, что США, вероятно, решили отправить к берегам Израиля более 4 тысяч моряков и морпехов , подготовленных к выполнению широкого спектра задач, включая некоторые спецоперации.

При этом ранее WSJ сообщало, что для потенциального развертывания в Израиле США уже отобрали 2 тысячи военных .

США также решили направить к берегам Израиля два своих авианосца с сопровождающими их кораблями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияСоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа