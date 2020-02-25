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В США попытались подорвать автомобиль возле Пентагона

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 22:20
В США попытались подорвать автомобиль возле Пентагона
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Ричардсон был пойман сотрудником полиции Пентагона

В США мужчина попытался подорвать автомобиль возле Пентагона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что подозреваемого зовут Мэттью Ричардсон, ему 19 лет. Его задержали в понедельник на парковке Пентагона.

Также сотрудник правоохранительных органов увидел, как Ричардсон стоял рядом с автомобилем, пытаясь поджечь зажигалкой кусок ткани, вставленный в бензобак

После того, как офицер подошел к Ричардсону, обвиняемый, предположительно, сказал ему, что собирается взорвать этот автомобиль.

Согласно документам суда, владелец автомобиля является военнослужащим и не знаком с Ричардсоном.

Напомним, что в Германии на территории федеральной земли Гессен отменили все карнавалы после наезда автомобиля на толпу людей на карнавале в Фолькмарзене.

Как сообщало РБК-Украина, 24 февраля в Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети. Позже количество пострадавших увеличилось до 30 человек.

Позже в полиции заявили, что считают, что водитель умышленно направил автомобиль в толпу людей на карнавале. При этом они отметили, что не считают происшествие терактом.

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