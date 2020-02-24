В Германии отменили все карнавалы после наезда автомобиля

Фото: наезд на толпу в Германии (fr.de by Elmar Schulten)

В полиции отметили, что на данный момент нет никаких признаков угрозы совершения нападений в других местах

В Германии на территории федеральной земли Гессен отменили все карнавалы после наезда автомобиля на толпу людей на карнавале в Фолькмарзене. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкой полиции.

В правоохранительных органах заявили, что на данный момент нет никаких признаков угрозы совершения нападений в других местах после происшествия карнавала в Фолькмарзене.

Несмотря на отсутствие явной опасности, полиция призвала граждан избегать больших скоплений людей.

В качестве меры предосторожности все карнавалы Розенмонтаг в земле Гессен были отменены.

Напомним, 24 февраля в Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети. Позже количество пострадавших увеличилось до 30 человек.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Однако до сих пор не известны детали происшествия и полиция не может утверждать был ли это теракт или несчастный случай.

Позже в полиции заявили, что считают, что водитель умышленно направил автомобиль в толпу людей на карнавале. При этом они отметили, что не считают происшествие терактом.