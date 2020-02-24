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В Германии авто протаранило толпу на карнавале, более десятка потерпевших

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 16:42
В Германии авто протаранило толпу на карнавале, более десятка потерпевших
Фото: наезд на толпу в Германии (twitter.com/FilipHorky)

На данный момент сообщается о 15 пострадавших

В немецком Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что водитель универсала "Мерседес" серебряного цвета въехал в толпу во время карнавала. По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек, в том числе маленькие дети.

На месте инцидента находятся десятки машин скорой помощи, полиции и пожарных служб. Ожидается прибытие медицинского вертолета.

Напомним, 19 февраля неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в немецком Ханау. В результате нападения погибли 11 человек, включая самого стрелка. Большинство жертв имели курдское происхождение. Также ранения получили около пяти человек. Следствие пришло к выводу, что после расстрела посетителей он застрелил свою мать, а затем застрелился сам.

Подозреваемый в убийствах 43-летний Тобиас Ратьен разделял крайне правые, неонацистские взгляды. Перед массовым убийством выложил видео на английском языке, которое назвал "персональным посланием ко всем американцам".

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