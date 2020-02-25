У США спробували підірвати автомобіль біля Пентагону

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Річардсон був спійманий співробітником поліції Пентагону

У США чоловік спробував підірвати автомобіль біля Пентагону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що підозрюваного звуть Меттью Річардсон, йому 19 років. Його затримали в понеділок на парковці Пентагону.

Також співробітник правоохоронних органів побачив, як Річардсон стояв поруч з автомобілем, намагаючись підпалити запальничкою шматок тканини, вставлений в бензобак.

Після того, як офіцер підійшов до Річардсона, обвинувачений, імовірно, сказав йому, що збирається підірвати автомобіль.

Згідно з документами суду, власник автомобіля є військовослужбовцем і не знайомий з Річардсоном.

Нагадаємо, що в Німеччині на території федеральної землі Гессен скасували всі карнавали після наїзду автомобіля на натовп людей на карнавалі в Фолькмарзене.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого в Фолькмарзене автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти. Пізніше кількість постраждалих збільшилася до 30 осіб.

Пізніше в поліції заявили, що вважають, що водій навмисне направив автомобіль в натовп людей на карнавалі. При цьому вони зазначили, що не вважають подію терактом.