США попереджають, що дії МКС щодо Ізраїлю можуть зашкодити припиненню вогню

За словами джерел видання, в США побоюються, що Ізраїль може відмовитися від перемир’я, якщо МКС видасть ордери. За словами співрозмовників, країни G7 розпочали тихі дипломатичні зусилля, щоб донести це повідомлення до суду в Гаазі.

"Ми дуже чітко висловилися щодо розслідування МКС — ми його не підтримуємо. Ми не віримо, що вони мають юрисдикцію", — заявила журналістам у понеділок речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Потенційні ордери на арешт стали серйозною проблемою для Ізраїлю, і країна обговорює це з міжнародними партнерами, сказав один зі співрозмовників видання. За словами іншого, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попросив президента США Джо Байдена про допомогу під час розмови в неділю.