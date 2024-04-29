Ізраїльські чиновники вважають, що суд в Гаазі готує ордери на їхній арешт, - NYT

Ізраїльські офіційні особи дедалі більше вірять, що Міжнародний кримінальний суд готується видати ордери на арешт високопоставлених урядовців за звинуваченнями у конфлікті з ХАМАС. Також суд нібито розглядає ордери на арешт лідерів ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на The New York Times .

Співрозмовники видання сказали, що не знають, на якій стадії перебуває процес.

Ізраїльські офіційні особи, стурбовані потенційними наслідками, вважають, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху є серед тих, хто може бути вказаний в ордері.

За словами двох із них, якщо суд продовжить розпочате у 2021 році розслідування імовірних воєнних злочинів на палестинських територіях, ізраїльських офіційних осіб потенційно можуть звинуватити в перешкоджанні доставці гуманітарної допомоги в сектор Гази та в надто жорсткій відповіді на напади ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Американське видання отримало цю інформацію від п'ятьох ізраїльських та іноземних чиновників.

Розслідування імовірних воєнних злочинів на палестинських територіях було розпочато Міжнародним кримінальним судом у березні 2021 року. Воно стосується подій на Західному березі, в Східному Єрусалимі та секторі Гази, починаючи з 2014 року.

Карім Хан, головний прокурор суду, нещодавно підтвердив, що його команда розслідує інциденти під час війни, але його офіс відмовився коментувати статтю NYT, заявивши, що не "реагує на припущення в повідомленнях ЗМІ".

Офіс Нетаньяху також не коментує, але в п’ятницю прем’єр-міністр заявив у соціальних мережах, що будь-яке втручання МКС "створить небезпечний прецедент, який загрожуватиме солдатам і офіційним особам усіх демократичних країн, які борються з жорстоким тероризмом і безпідставною агресією".

Нетаньяху не пояснив, що стало причиною його заяви, але сказав: "Під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не прийме жодних спроб МКС підірвати його невід’ємне право на самооборону".

Критика на адресу Ізраїлю з боку США

Кілька днів тому Держдепартамент США оприлюднив щорічну доповідь, в якій констатується погіршення ситуації з правами людини через війну у Секторі Газа. Водночас, адміністрація президента наразі не запровадила санкції проти Ізраїлю за виявлені факти порушень.

Перед цим NYT писала, що США розглядають запровадження санкцій проти батальйону ізраїльської армії "Нецах Єгуда" та низки інших підрозділів, звинувачених у порушеннях прав людини під час операцій на Західному березі річки Йордан.

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