США та Британія закликали ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю щодо перемир'я

Сполучені Штати та Британія закликали ХАМАС якнайшвидше прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я у війні та звільнити ізраїльських заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"ХАМАС отримав на розгляд пропозицію, яка є надзвичайно щедрою з боку Ізраїлю", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Всесвітнього економічного форуму у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

За його словами, єдине, що стоїть між народом Гази та припиненням вогню – це бойовики ХАМАС.

"Вони повинні ухвалити рішення, і вони повинні ухвалити рішення швидко. Я сподіваюся, що вони ухвалять правильне рішення", - додав він.

Джерело, поінформоване про переговори, повідомило, що пропозиція Ізраїлю спричинила угоду зі звільнення менше 40 із приблизно 130 заручників в обмін на звільнення палестинців, укладених в Ізраїлі.

Друга фаза перемир'я складатиметься з "періоду стійкого спокою" – компромісної відповіді Ізраїлю на вимогу ХАМАСу про постійне припинення вогню.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, який також був в Ер-Ріяді на зустрічі ВЕФ, у свою чергу також назвав ізраїльську пропозицію "щедрою".

"Я сподіваюся, що ХАМАС дійсно погодиться на цю угоду, і, чесно кажучи, весь тиск у світі і всі погляди світу мають бути сьогодні звернені на них зі словами "Приймайте цю угоду", - сказав Кемерон.

Блінкен також сказав, що США та Саудівська Аравія протягом останніх кількох місяців проробили "інтенсивну спільну роботу" для досягнення угоди про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Ця мета була зірвана війною у Газі.