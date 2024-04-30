США предупреждают, что действия МУС по Израилю могут помешать прекращению огня

По словам источников, в США опасаются, что Израиль может отказаться от перемирия, если МУС выдаст ордера. По словам собеседников, страны G7 приступили к тихим дипломатическим усилиям, чтобы донести это сообщение до суда в Гааге.

"Мы очень четко высказались по поводу расследования МУС — мы его не поддерживаем. Мы не верим, что они имеют юрисдикцию", — заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Потенциальные ордера на арест стали серьезной проблемой для Израиля и страна обсуждает это с международными партнерами, сказал один из собеседников издания. По словам другого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена о помощи во время разговора в воскресенье.