RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США предупреждают, что действия МУС по Израилю могут помешать прекращению огня

Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США и их союзники озабочены тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских чиновников именно тогда, когда страна приближается к соглашению о прекращении огня с ХАМАС, что потенциально может поставить под угрозу его действие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, в США опасаются, что Израиль может отказаться от перемирия, если МУС выдаст ордера. По словам собеседников, страны G7 приступили к тихим дипломатическим усилиям, чтобы донести это сообщение до суда в Гааге.

"Мы очень четко высказались по поводу расследования МУС — мы его не поддерживаем. Мы не верим, что они имеют юрисдикцию", — заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Потенциальные ордера на арест стали серьезной проблемой для Израиля и страна обсуждает это с международными партнерами, сказал один из собеседников издания. По словам другого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена о помощи во время разговора в воскресенье.

Напомним, вчера, 29 апреля, газета The New York Times сообщила, что израильские официальные лица все больше верят, что Международный уголовный суд готовится выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников по обвинениям в конфликте с ХАМАС, речь идет в том числе о Нетаньяху. Также суд якобы рассматривает ордера на арест лидеров ХАМАС.

Соглашение о прекращении огня

Израиль призвал боевиков ХАМАС освободить часть из 133 израильских заложников, иначе он приступит к масштабной военной операции в городе Рафах.

Соединенные Штаты и Великобритания призвали ХАМАС как можно быстрее принять предложение Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильМеждународный уголовный суд