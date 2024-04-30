США попереджають, що дії МКС щодо Ізраїлю можуть зашкодити припиненню вогню
США та їх союзники стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт ізраїльських чиновників саме тоді, коли країна наближається до угоди про припинення вогню з ХАМАС, що потенційно може поставити під загрозу її дію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел видання, в США побоюються, що Ізраїль може відмовитися від перемир’я, якщо МКС видасть ордери. За словами співрозмовників, країни G7 розпочали тихі дипломатичні зусилля, щоб донести це повідомлення до суду в Гаазі.
"Ми дуже чітко висловилися щодо розслідування МКС — ми його не підтримуємо. Ми не віримо, що вони мають юрисдикцію", — заявила журналістам у понеділок речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Потенційні ордери на арешт стали серйозною проблемою для Ізраїлю, і країна обговорює це з міжнародними партнерами, сказав один зі співрозмовників видання. За словами іншого, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попросив президента США Джо Байдена про допомогу під час розмови в неділю.
Нагадаємо, вчора, 29 квітня, газета The New York Times повідомила, що ізраїльські офіційні особи дедалі більше вірять, що Міжнародний кримінальний суд готується видати ордери на арешт високопоставлених урядовців за звинуваченнями у конфлікті з ХАМАС, йдеться в тому числі про Нетаньяху. Також суд нібито розглядає ордери на арешт лідерів ХАМАС.
Угода про припинення вогню
Ізраїль закликав бойовиків ХАМАС звільнити частину зі 133 ізраїльських заручників, інакше він розпочне масштабну військову операцію в місті Рафах.
Сполучені Штати та Британія закликали ХАМАС якнайшвидше прийняти пропозицію Ізраїлю.
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