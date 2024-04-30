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США предупреждают, что действия МУС по Израилю могут помешать прекращению огня

Вторник 30 апреля 2024 07:41
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США предупреждают, что действия МУС по Израилю могут помешать прекращению огня Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США и их союзники озабочены тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских чиновников именно тогда, когда страна приближается к соглашению о прекращении огня с ХАМАС, что потенциально может поставить под угрозу его действие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, в США опасаются, что Израиль может отказаться от перемирия, если МУС выдаст ордера. По словам собеседников, страны G7 приступили к тихим дипломатическим усилиям, чтобы донести это сообщение до суда в Гааге.

"Мы очень четко высказались по поводу расследования МУС — мы его не поддерживаем. Мы не верим, что они имеют юрисдикцию", — заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Потенциальные ордера на арест стали серьезной проблемой для Израиля и страна обсуждает это с международными партнерами, сказал один из собеседников издания. По словам другого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена о помощи во время разговора в воскресенье.

Напомним, вчера, 29 апреля, газета The New York Times сообщила, что израильские официальные лица все больше верят, что Международный уголовный суд готовится выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников по обвинениям в конфликте с ХАМАС, речь идет в том числе о Нетаньяху. Также суд якобы рассматривает ордера на арест лидеров ХАМАС.

Соглашение о прекращении огня

Израиль призвал боевиков ХАМАС освободить часть из 133 израильских заложников, иначе он приступит к масштабной военной операции в городе Рафах.

Соединенные Штаты и Великобритания призвали ХАМАС как можно быстрее принять предложение Израиля.

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ХАМАС Израиль Международный уголовный суд
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