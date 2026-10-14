США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими через удари по НПЗ РФ

За словами Зеленського, Вашингтон дав зрозуміти, що може переглянути співпрацю у сфері розвідки, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. Водночас президент наголосив, що Київ завдає ударів по енергетичних і логістичних об'єктах Росії, щоб послабити її можливості вести війну.

Україна прагне завершення бойових дій, однак не збирається відмовлятися від таких атак, доки Росія продовжує бити по українській енергетичній інфраструктурі. Зеленський також заявив, що російський диктатор Володимир Путін не реагує на дипломатичні зусилля так, як очікують партнери України.

"Він розуміє лише силу", - підкреслив Зеленський.

Що відповіли у США

Білий дім не став прямо коментувати NPR, чи справді адміністрація Трампа погрожувала знову припинити обмін розвідданими з Україною. Натомість журналістам запропонували ознайомитися з нещодавніми словами американського президента.

Трамп заявив, що США продовжують допомагати Україні та ділитися розвідданими, а також працюють із Києвом і Москвою над завершенням війни.

Минулого року Вашингтон уже призупиняв обмін розвідданими з Україною на тлі загострення відносин між Трампом і Зеленським.