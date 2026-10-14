США предупредили Украину о возможном прекращении обмена разведданными из-за ударов по НПЗ РФ

По словам Зеленского, Вашингтон дал понять, что может пересмотреть сотрудничество в сфере разведки, если Украина продолжит атаковать российские НПЗ. В то же время президент подчеркнул, что Киев наносит удары по энергетическим и логистическим объектам России, чтобы ослабить ее возможности вести войну.

Украина стремится к завершению боевых действий, однако не собирается отказываться от таких атак, пока Россия продолжает бить по украинской энергетической инфраструктуре. Зеленский также заявил, что российский диктатор Владимир Путин не реагирует на дипломатические усилия так, как ожидают партнеры Украины.

"Он понимает только силу", – подчеркнул Зеленский.

Ответившие в США

Белый дом не стал прямо комментировать NPR, действительно ли администрация Трампа угрожала снова прекратить обмен разведданными с Украиной. В то же время журналистам предложили ознакомиться с недавними словами американского президента.

Трамп заявил, что США продолжают помогать Украине и делиться разведданными, а также работают с Киевом и Москвой над завершением войны.

В прошлом году Вашингтон уже приостанавливал обмен разведданными с Украиной на фоне обострения отношений между Трампом и Зеленским.