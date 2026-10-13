США не попередили Київ про вчорашній удар балістикою через погану погоду, - ЗМІ

Як пише видання, Україні передають інформацію про майбутні російські ракетні удари через систему управління та контролю за бойовими діями (Battlespace Command and Control Center), яка керується та контролюється збройними силами США та країн НАТО, а також іншими структурами.

При цьому вчора, 12 жовтня, під час запуску балістичних ракет по Києву такого попередження не було.

"Американці повідомили українцям, що попередження не було через погані погодні умови, що в Києві не вважають достатньою причиною. Тому багато хто все більше побоюється, що справа могла бути не в цьому", - сказало неназване джерело.

Удар по Києву

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, у Києві до оголошення тривоги пролунали потужні вибухи. Місто атакували одразу п'ять балістичних ракет.

Моніторингові канали писали про те, що повітряні цілі встигли зафіксувати безпосередньо над столицею.