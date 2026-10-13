США не предупредили Киев о вчерашнем ударе баллистикой из-за плохой погоды, - СМИ

Как пишет издание, Украине передают информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.

При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.

"Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие все больше опасаются, что дело могло быть не в этом", - сказал изданию неназванный источник.

Удар по Киеву

Напомним, вчера, 12 октября, в Киеве до объявления тревоги прозвучали мощные взрывы. Город атаковали сразу пять баллистических ракет.

Мониторинговые каналы писали о том, что воздушные цели успели зафиксировать уже непосредственно над столицей.