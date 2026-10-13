США не предупредили Киев о вчерашнем ударе баллистикой из-за плохой погоды, - СМИ

Американские чиновники объяснили отсутствие предупреждения о пусках российской баллистики по Киеву вчера, 12 октября, "плохой погодой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, Украине передают информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.
При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.
"Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие все больше опасаются, что дело могло быть не в этом", - сказал изданию неназванный источник.
Напомним, вчера, 12 октября, в Киеве до объявления тревоги прозвучали мощные взрывы. Город атаковали сразу пять баллистических ракет.
Мониторинговые каналы писали о том, что воздушные цели успели зафиксировать уже непосредственно над столицей.
Такая ситуация произошла после слухов о том, что США угрожают прекратить обмен разведданными с Украиной, если удары по российским НПЗ продолжаться.
Предупреждение о пусках баллистики - это тоже часть разведданных, которые Украина получает от США.