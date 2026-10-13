RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

США не предупредили Киев о вчерашнем ударе баллистикой из-за плохой погоды, - СМИ

19:00 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: РФ ударила по Киеву баллистикой (росСМИ)

Американские чиновники объяснили отсутствие предупреждения о пусках российской баллистики по Киеву вчера, 12 октября, "плохой погодой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, Украине передают информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.

При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.

"Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие все больше опасаются, что дело могло быть не в этом", - сказал изданию неназванный источник.

Удар по Киеву

Напомним, вчера, 12 октября, в Киеве до объявления тревоги прозвучали мощные взрывы. Город атаковали сразу пять баллистических ракет.

Мониторинговые каналы писали о том, что воздушные цели успели зафиксировать уже непосредственно над столицей.

Такая ситуация произошла после слухов о том, что США угрожают прекратить обмен разведданными с Украиной, если удары по российским НПЗ продолжаться.

Предупреждение о пусках баллистики - это тоже часть разведданных, которые Украина получает от США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевСоединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВойна в УкраинеРакетный удар