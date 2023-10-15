США попередили Іран про наслідки ескалації війни в Ізраїлі, - Салліван

"У нас є засоби приватного спілкування з Іраном, і ми скористалися ними в останні кілька днів, щоб прояснити приватно те, що ми говорили публічно", - заявив він.

За словами Саллівана, США не виключають можливості втручання Ірану в конфлікт і відстежують як можливість прямої участі Тегерана, так і діяльність "Хезболли" на кордоні з Ліваном.

У суботу США оголосили про те, що направляють авіаносну ударну групу ВМС США "Ейзенхауер" у Східне Середземномор'я в рамках зусиль зі стримування.

За словами Саллівана, США не мають у своєму розпорядженні нових конкретних розвідданих, які б свідчили про збільшення ризику ескалації, проте Іран попередив, що якщо "воєнні злочини і геноцид Ізраїлю не будуть негайно зупинені, ситуація може вийти з-під контролю".

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в Секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна .

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