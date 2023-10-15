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США предупредили Иран о последствиях эскалации войны в Израиле, - Салливан

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В последние дни США провели переговоры с Ираном по каналам обратной связи, чтобы предостеречь Тегеран от эскалации войны в Израиле. Поскольку израильские войска готовят наземное наступление в ответ на неожиданную атаку ХАМАС, предпринятую в минувшие выходные.

Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"У нас есть средства частного общения с Ираном, и мы воспользовались ими в последние несколько дней, чтобы прояснить в частном порядке то, что мы говорили публично", - заявил он. 

По словам Салливана, США не исключают возможности вмешательства Ирана в конфликт и отслеживают как возможность прямого участия Тегерана, так и деятельность "Хезболлы" на границе с Ливаном.

В субботу США объявили о том, что направляют авианосную ударную группу ВМС США "Эйзенхауэр" в Восточное Средиземноморье в рамках усилий по сдерживанию.

По словам Салливана, США не располагают новыми конкретными разведданными, свидетельствующими об увеличении риска эскалации, однако Иран предупредил, что если "военные преступления и геноцид Израиля не будут немедленно остановлены, ситуация может выйти из-под контроля".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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