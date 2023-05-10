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США попередили Грузію про санкції, якщо вона відновить авіасполучення з Росією

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Середа 10 травня 2023 21:37
США попередили Грузію про санкції, якщо вона відновить авіасполучення з Росією Фото: США попередили Грузію про санкції, якщо вона відновить авіасполучення з Росією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки будуть змушені запровадити санкції проти грузинських авіакомпаній, якщо прямі рейси з Росії відновлять.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Accent заявили в Державному департаменті США.

У відомстві підкреслили, що низка країн Заходу, зокрема США, забороняють російським літакам заходити до їхнього повітряного простору.

"Якщо прямі рейси між Росією та Грузією відновляться, це викличе наше занепокоєння щодо можливого введення санкцій щодо грузинських авіакомпаній, які обслуговуватимуть літаки, які знаходяться під імпортним та експортним контролем", - наголосили у Держдепі.

Водночас там нагадали, що зараз "не час поглиблювати відносини з Росією" на тлі повномасштабної війни проти України.

"Для грузинського народу буде краще, якщо Путін виведе свої війська з 20% відсотків окупованої Росією території Грузії, ніж це відновлення прямого авіасполучення або скасування візового режиму", - додали у Держдепі.

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, Росія анонсувала припинення візового режиму з Грузією та скасувала заборону прямих авіарейсів, яку країна-агресор ввела у 2019 році.

Пізніше в Мінекономіки Грузії заявили про готовність дозволити авіарейси з Росії, але поки що такого запиту не надходило.

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