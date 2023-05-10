США предупредили Грузию о санкциях, если она возобновит авиасообщение с Россией

Соединенные Штаты Америки будут вынуждены ввести санкции против грузинских авиакомпаний, если прямые рейсы из России возобновят.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Accent заявили в Государственном департаменте США.

В ведомстве подчеркнули, что ряд стран Запада, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в их воздушное пространство.

"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет наше беспокойство относительно возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем", - подчеркнули в Госдепе.

При этом там напомнили, что сейчас "не время углублять отношения с Россией" на фоне полномасштабной войны против Украины.

"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска с 20% процентов оккупированной Россией территории Грузии, чем это восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима", - добавили в Госдепе.