США предупредили Грузию о санкциях, если она возобновит авиасообщение с Россией
Соединенные Штаты Америки будут вынуждены ввести санкции против грузинских авиакомпаний, если прямые рейсы из России возобновят.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Accent заявили в Государственном департаменте США.
В ведомстве подчеркнули, что ряд стран Запада, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в их воздушное пространство.
"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет наше беспокойство относительно возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем", - подчеркнули в Госдепе.
При этом там напомнили, что сейчас "не время углублять отношения с Россией" на фоне полномасштабной войны против Украины.
"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска с 20% процентов оккупированной Россией территории Грузии, чем это восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима", - добавили в Госдепе.
Напомним, сегодня, 10 мая, Россия анонсировала прекращение визового режима с Грузией и отменила запрет прямых авиарейсов, который страна-агрессор ввела в 2019 году.
Позже в Минэкономики Грузии заявили о готовности разрешить авиарейсы из России, но пока такого запроса не поступало.
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