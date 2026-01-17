США попередили авіакомпанії про можливу військову активність у Мексиці, Колумбії і не тільки

FAA зазначила, що відповідні повідомлення для льотчиків охоплюють повітряний простір над Мексикою, іншими країнами Центральної Америки, а також Еквадором, Колумбією та ділянками повітряного простору над східною частиною Тихого океану. Попередження набули чинності 16 січня і діятимуть 60 днів.

У своїх повідомленнях, FAA наголосила, що можливі військові дії та перешкоди навігаційним системам можуть становити ризик для цивільної авіації на всіх висотах - від зльоту до посадки. Авіакомпанії радять уважно стежити за оновленнями та враховувати потенційні відхилення маршрутів.