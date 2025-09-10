UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

США пообіцяли "захищати кожен дюйм території НАТО" після атаки дронів на Польщу

Фото: посол США при НАТО Метью Вітакерй (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сполучені Штати рішуче підтримують союзників у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, пообіцявши "захищати кожен дюйм території НАТО".

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у соцмережі Х.

"Ми підтримуємо наших союзників НАТО перед порушенням повітряного простору і захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - наголосив він.

Російські дрони у Польщі

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російська атака ударними безпілотниками по Україні вперше зачепила Польщу, яка є членом НАТО. На територію країни залетіли щонайменше 19 безпілотників, з яких чотири вдалося збити.

Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово зупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Як повідомила речниця польського МВС Кароліна Галецька, влада наразі ідентифікувала сім дронів та "залишки ракети невстановленого походження".

Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 Договору через вторгнення російських БпЛА.

У відповідь Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4 у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Також генсек НАТО Марк Рютте оцінив дії союзників по НАТО у відповідь на російську атаку дронів на Польщу як "успішне" забезпечення захисту держави-члена Альянсу.

Що стоїть за діями Кремля, чому це відбулося саме зараз та як може відреагувати Альянс, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

НАТОРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиПольща