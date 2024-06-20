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США пообіцяли допомогти Молдові на тлі спроб РФ втрутитися у вибори

Молдова, Четвер 20 червня 2024 21:02
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США пообіцяли допомогти Молдові на тлі спроб РФ втрутитися у вибори Архівне фото: старший директор з європейських справ у Раді національної безпеки США Майкл Карпентер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки допомагатимуть зміцнювати стійкість Молдови на тлі спроб Росії втрутитися в прийдешні вибори в країні.

Про це заявив старший директор з європейських справ у Раді національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За його словами чиновника, дуже важливо, щоб вибори в Молдові пройшли вільно, без порушень і впливу ззовні. Також американський чиновник повідомив, що РФ раніше втручалася у вибори в кількох країнах, зокрема і в Молдові.

Він додав, що Молдова стикається з безліччю проблем на цих виборах і США зобов'язуються підтримувати вибори в Молдові та їхнє вільне проведення.

"Очевидно, що за останні кілька місяців було зроблено численні зовнішні спроби вплинути на вибори. Є докази проведення різних операцій у спробі вплинути на думку людей напередодні цих виборів", - підкреслив Карпентер.

Він також не відкинув і інші форми маніпуляцій, наприклад, грошові операції і знову додав, що у Росії та інших країн є досвід втручання у вибори в Молдові. При цьому пообіцяв, що США стежитимуть за ситуацією і допомагатимуть зміцнювати стійкість Молдови.

Росія втручається у справи Молдови

Варто зазначити, що ця поведінка Кремля пов'язана з геополітичними інтересами Росії в регіоні, включно з прагненням зберегти вплив на пострадянські країни.

У квітні спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив про плани Росії зірвати вибори в країні і попросив допомоги у ЄС.

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