Про це заявив старший директор з європейських справ у Раді національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

За його словами чиновника, дуже важливо, щоб вибори в Молдові пройшли вільно, без порушень і впливу ззовні. Також американський чиновник повідомив, що РФ раніше втручалася у вибори в кількох країнах, зокрема і в Молдові.

Він додав, що Молдова стикається з безліччю проблем на цих виборах і США зобов'язуються підтримувати вибори в Молдові та їхнє вільне проведення.

"Очевидно, що за останні кілька місяців було зроблено численні зовнішні спроби вплинути на вибори. Є докази проведення різних операцій у спробі вплинути на думку людей напередодні цих виборів", - підкреслив Карпентер.

Він також не відкинув і інші форми маніпуляцій, наприклад, грошові операції і знову додав, що у Росії та інших країн є досвід втручання у вибори в Молдові. При цьому пообіцяв, що США стежитимуть за ситуацією і допомагатимуть зміцнювати стійкість Молдови.

Росія втручається у справи Молдови

Варто зазначити, що ця поведінка Кремля пов'язана з геополітичними інтересами Росії в регіоні, включно з прагненням зберегти вплив на пострадянські країни.