Молдова розповіла про плани Росії зірвати вибори в країні та попросила допомоги у ЄС

Росія хоче зірвати процес майбутніх виборів у Молдові, тому представникам Євросоюзу потрібно допомогти Кишиневу продовжити боротьбу за демократію.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

На конференції голів парламентів країн ЄС він розповів про майбутні президентські вибори, що відбудуться цієї осені в Молдові, і референдум про вступ до Євросоюзу.

"Однак ми впевнені, що Росія всіма силами намагатиметься зірвати цей процес. Для того, щоб ввести в оману громадську думку, посіяти паніку та тривогу серед населення, використовують витончені сучасні технології із застосуванням штучного інтелекту та, зокрема, інформаційних каналів", - сказав спікер парламенту.

За його словами, Росія хоче вплинути на результати президентських виборів і повернути Молдову з європейського курсу. Тому він звернувся до представників Євросоюзу та попросив допомоги у продовженні боротьби за демократію, модернізацію та прогрес.

Не забули згадати й Україну

Також Гросу заявив, що підтримка України означає підтримку Молдови, тому що обидві країни вирішили відокремитися від колишньої імперії та жити у вільному, мирному та процвітаючому світі.

"Це наш цивілізаційний вибір. Я впевнений, що разом ми досягнемо успіху, це буде нелегко. Але завдяки розсудливості, терпінню та наполегливості ми досягнемо того, щоб наше майбутнє та майбутнє наших дітей було мирним і процвітаючим", - додав Гросу.