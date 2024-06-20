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США пообещали помочь Молдове на фоне попыток РФ вмешаться в выборы

Молдова, Четверг 20 июня 2024 21:02
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США пообещали помочь Молдове на фоне попыток РФ вмешаться в выборы Архивное фото: старший директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки будут помогать укреплять устойчивость Молдовы на фоне попыток России вмешаться в грядущие выборы в стране.

Об этом заявил старший директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По его словам чиновника, очень важно, чтобы выборы в Молдове прошли свободно, без нарушений и влияния извне. Также американский чиновник сообщил, что РФ ранее вмешивалась в выборы в нескольких странах, в том числе и в Молдове.

Он добавил, что Молдова сталкивается с множеством проблем на этих выборах и США обязуются поддерживать выборы в Молдове и их свободное проведение.

"Очевидно, что за последние несколько месяцев были предприняты многочисленные внешние попытки повлиять на выборы. Есть доказательства проведения различных операций в попытке повлиять на мнение людей накануне этих выборов", - подчеркнул Карпентер.

Он также не исключил и другие формы манипуляций, например, денежные операции и снова добавил, что у России и других стран есть опыт вмешательства в выборы в Молдове. При этом пообещал, что США будут следить за ситуацией и помогать укреплять устойчивость Молдовы.

Россия вмешивается в дела Молдовы

Стоит отметить, что это поведение Кремля связано с геополитическими интересами России в регионе, включая стремление сохранить влияние на постсоветские страны.

В апреле спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о планах России сорвать выборы в стране и попросил помощи у ЕС.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Молдова
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