США пообещали в ОБСЕ продолжать санкции против России до деоккупации Крыма

Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Об этом заявил посол США в ОБСЕ на совете организации в Вене 16 января, передает пресс-служба миссии США в ОБСЕ.

Гилмор также подчеркнул, что Штаты не признают и не собираются признавать когда-либо аннексию Крыма Россией.

"Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит полностью свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - сказал посол.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Штаты готовы поддержать проведение местных выборов на оккупированном Донбассе только после выхода оттуда российских войск и техники.