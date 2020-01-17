США пообіцяли в ОБСЄ продовжувати санкції проти Росії до деокупації Криму

Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Про це заявив посол США в ОБСЄ на раді організації у Відні 16 січня, передає прес-служба місії США в ОБСЄ.

Гілмор також підкреслив, що Штати не визнають і не збираються визнавати коли-небудь анексію Криму Росією.

"Ми приєднуємося до наших європейським та іншим партнерам, стверджуючи, що наші санкції щодо Росії будуть залишатися в силі до тих пір, поки Росія не виконає повністю свої мінські зобов'язання. Окремі санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти до тих пір, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - сказав посол.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, глава місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Штати готові підтримати проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі тільки після виходу звідти російських військ і техніки.