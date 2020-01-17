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США в ОБСЕ выступили за выборы на Донбассе после вывода российских войск

Новости » Общество     17.01.2020 - 03:47
США в ОБСЕ выступили за выборы на Донбассе после вывода российских войск
Фото: Джеймс Гилмор (osce.usmission.gov)

Постпред США в ОБСЕ поддерживает проведение выборов после возвращения Украиной контроля над границей

Соединенные Штаты призывают к восстановлению контроля Украиной над своей международной границей с Россией для проведения демократических выборов на ныне оккупированной части Донбасса. Об этом сказал глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает сайт миссии.

Он также добавил, что незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.

"Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины", - подчеркнул Гилмор.

Он также привел в пример данные наблюдателей ОБСЕ, котрые документируют поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, "которые ежедневно перемещаются из России на восток Украины.

"Этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и справедливым местным выборам на Донбассе", - сказал Гилмор.

Он также от имени США призвал Россию "дать указание своим доверенным лицам прекратить преследование Специальной мониторинговой миссии, как того требуют обязательства Москвы по Минским соглашениям".

Напомним, ранее бывший временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что Украина может договориться с РФ о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил на протяжении одного-двух лет.

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